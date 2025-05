Grávida socorrida em estado grave após acidente no Tiradentes perde o bebê na Santa Casa

A motociclista, que furou o Pare e causou um grave acidente durante a manhã de hoje (6), no cruzamento da Rua Cândida Lima de Barros com Avenida Rouxinol, localizado no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na Santa Casa.

Conforme o apurado pelo JD1, ela estava com a filha, grávida de 30 semanas, na garupa. Por conta da gravidade do acidente, o neném acabou falecendo ainda no útero da mãe, que também foi socorrida em estado gravíssimo.

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Mulheres ficam em estado grave após acidente no Tiradentes

O nome das vítimas não chegou a ser divulgado até o momento.

Acidente – A motocicleta seguia pela Rua Cândida Lima de Barros, não respeitando a sinalização vertical de ‘Pare’ existente no cruzamento. Ao entrar na avenida, o veículo acabou sendo atingido por uma Fiat Fiorino.

Por conta da colisão, as mulheres acabaram voando. O capacete de uma das vítimas acabou saindo durante o acidente, fazendo ela bater a cabeça de maneira violenta ao solo.

Além disso, a passageira da motocicleta estava grávida de 30 semanas e acabou perdendo o bebê. As duas foram socorridas em estado grave pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhadas para a Santa Casa, onde a motociclista faleceu.

Por conta da gravidade da colisão, as equipes da Perícia Técnica foram acionadas, junto com a Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Enquanto as autoridades estavam trabalhando na cena do acidente, acabaram prendendo um homem por desacato, uma vez que ele estaria alterando a cena e chegou a brigar com os policiais.

Assista ao vídeo da colisão:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Mulheres ficam em estado grave após acidente no Tiradentes

Deixe seu Comentário

Leia Também