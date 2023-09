Gritando por socorro, irmãos são resgatados vivendo em meio ao lixo em apartamento

Duas irmãos de 4 e 8 anos, foram resgatados ao serem resgatados ao serem encontrados vivendo em condições insalubres, dentro de um apartamento no Jardim Canguru, em Campo Grande. Eles viviam presos dentro de quarto e gritavam por socorro, quando a guarnição da GCM (Guarda Civil Metropolitana) chegou ao local na noite de quinta-feira (28).

Conforme o registro policial, vizinhos teriam escutado a situação e acionaram a GCM para comparecer ao endereço. As crianças gritavam para que os pais abrissem a porta do quarto.

Quando questionado sobre o motivo dos gritos, o pai dos meninos informou que a porta estaria somente encostada por precaução. Com autorização da mãe dos meninos, os agentes entraram no apartamento. A guarnição encontrou muita sujeira. O apartamento tinha fezes e urinas de animais no chão, diversos sacos de lixo amontoados na cozinha, roupas ao chão e no fogão tinham panelas abertas e sujas

A vizinha, responsável por fazer a denúncia, contou aos agentes que os pequenos são presos todos os dias, sendo liberados apenas quando os pais acordam, já quase na hora do almoço. Eles tinham apenas um penico no quarto, onde faziam suas necessidades.

Outros moradores do prédio relataram que as crianças são alimentadas por um vizinho, pois os pais não fazem questão de dar o que comer aos filhos. O Conselho Tutelar foi acionado, comparecendo ao local e fazendo imagens da insalubridade vivida pelos meninos.

Diante da situação, os pais foram encaminhados para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde seriam tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

