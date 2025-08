Grito de guerra da PM causa revolta nas redes sociais: 'Bate na cara, espanca até matar'

“Bate na cara, espanca até matar”, é assim que começa um grito de guerra entoado pelos alunos recém-formados da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), as imagens viralizaram nas redes sociais e geraram revolta durante esta sexta-feira (1°).

As imagens teriam sido gravadas com a última turma do curso de formação, onde os 427 novos soldados passaram por 1.554 horas de formação, entre aulas teóricas e práticas. Além disso, a filmagem foi realizada no pátio do Palácio Tiradentes, onde fica o Comando Geral da PMMS.

Conforme as imagens, o grupo está em uma espécie de roda com um instrutor no meio. Ele incentiva os cadetes a pular e bater palma enquanto cantam:

“Bate na cara, espanca até matar

Arranca a cabeça dele e joga ela pra cá

O interrogatório é muito fácil de fazer

Eu pego o vagabundo e bato nele até morrer

Desce aqui e venha conhecer

A tropa da PM que cancela CPF”

Procurada pela reportagem do JD1, a Polícia Militar encaminhou uma nota escrita pelo Governo de Estado de Mato Grosso do Sul, que manifestou repúdio a quaisquer condutas que incentivem a violência. Confira:

“Foi determinado ainda a adoção imediata das providências cabíveis, com rigorosa apuração dos fatos e aplicação das sanções legais previstas.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul lamenta o ocorrido e esclarece que o episódio consiste em uma manifestação isolada, não representando os valores, princípios e o padrão institucional da corporação. A expressão utilizada não foi criada pela instituição e tampouco faz parte de seus protocolos oficiais. A preparação do efetivo inclui disciplinas voltadas à valorização da vida, respeito às minorias e atuação comunitária.

O Governo de Mato Grosso do Sul enfatiza que forma policiais para defender a sociedade, a vida, a segurança e a paz”.

Assista ao vídeo:

