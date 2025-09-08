Grupo ameaça matar enfermeiro após 'recusar' atender jogador de futebol em Sidrolândia

Um enfermeiro foi ameaçado de morte durante uma confusão ocorrida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade de Sidrolândia. O caso aconteceu na noite de domingo (7).

Conforme as informações iniciais, o profissional estava de plantão quando um grupo de 10 pessoas chegou à unidade de saúde dizendo um jogador sofrer uma lesão durante uma partida de futebol, realizada em um campo localizado nos fundos da unidade.

Já alcoolizados, eles teriam ido até o posto exigir o jogador fosse atendido no local pela equipe médica. Porém, se exaltaram ao serem informados que atendimentos externos só podem ser realizados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou pelo Corpo de Bombeiros.

No entanto, a unidade de saúde não tinha veículo disponível para deslocamento, por isso, teriam que esperar uma viatura ser liberada. A resposta não agradou o grupo, que passou a fazer ameaças e bater nas portas do posto, na tentativa de intimidar a equipe.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, contendo a confusão. O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

