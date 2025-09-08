Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Grupo ameaça matar enfermeiro após 'recusar' atender jogador de futebol em Sidrolândia

O caso foi registrado na delegacia local e será investigado pelas autoridades policiais

08 setembro 2025 - 14h41Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de SidrolândiaDelegacia de Polícia Civil de Sidrolândia   (Divulgação/PCMS)

Um enfermeiro foi ameaçado de morte durante uma confusão ocorrida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade de Sidrolândia. O caso aconteceu na noite de domingo (7).

Conforme as informações iniciais, o profissional estava de plantão quando um grupo de 10 pessoas chegou à unidade de saúde dizendo um jogador sofrer uma lesão durante uma partida de futebol, realizada em um campo localizado nos fundos da unidade. 

Já alcoolizados, eles teriam ido até o posto exigir o jogador fosse atendido no local pela equipe médica. Porém, se exaltaram ao serem informados que atendimentos externos só podem ser realizados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou pelo Corpo de Bombeiros.

No entanto, a unidade de saúde não tinha veículo disponível para deslocamento, por isso, teriam que esperar uma viatura ser liberada. A resposta não agradou o grupo, que passou a fazer ameaças e bater nas portas do posto, na tentativa de intimidar a equipe.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, contendo a confusão. O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Polícia
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Polícia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Irmãos presos negam autoria de ataque com 15 facadas contra usuário de drogas
 Foto: Divulgação/CBMMG
Polícia
Pai e filho morrem afogados em lagoa em Belo Horizonte
Brunna Ribeiro
Polícia
JD1TV: Estagiária de jornalismo morre ao sofrer descarga elétrica após acidente de carro
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Homem é esfaqueado 15 vezes por irmãos, que acabam presos em Campo Grande
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Mulher denuncia o próprio pai por estupro das filhas menores em Campo Grande
Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Bombeiros atenderam a ocorrência envolvendo o PM
Polícia
PM sofre fratura na perna após ser atropelado por motociclista no Tiradentes

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe