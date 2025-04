Grupo de adolescentes é apreendido por sequestrar e roubar motorista de app na Capital

Motorista de aplicativo, que não teve a idade revelada, foi sequestrado durante a noite desta segunda-feira (21), no Rita Vieira, em Campo Grande, após aceitar uma corrida. Ele foi alvo de quatro adolescentes, todos com 17 anos, e um adulto, com 20 anos.

Segundo consta no registro policial, o motorista de aplicativo relatou que aceitou uma corrida na rua Darwin Dolabani, no Rita Vieira, para se deslocar até a rua Barbacena, no Jardim Noroeste.

Quando o veículo chegou no local indicado para o início da corrida, um suspeito entrou no banco da frente, enquanto outros três foram para o banco traseiro.

Durante o trajeto, já pelo viaduto do bairro Itamaracá, o suspeito que estava no banco da frente simulou estar passando mal e o motorista parou para ajudá-lo, quando o ladrão, de maior idade, identificado como Kauê, colocou a faca no pescoço da vítima e anunciou o assalto.

Diversas viaturas da Polícia Militar foram acionadas e encontraram o carro, um Volkswagen UP, na Avenida Teresa Garcês Pain, no Itamaracá. No momento da abordagem, um dos adolescentes conseguiu fugir, mas foi localizado pelo Batalhão de Choque, que deu apoio na ocorrência.

Após a apreensão dos menores infratores e a prisão em flagrante do maior, eles foram conduzidos para a delegacia de plantão, onde foi formalizada a ocorrência.

No veículo foram localizados uma faca e várias balaclavas usadas pelo grupo no momento do roubo.

