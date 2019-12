Grupo é detido por furtar objetos do Rotary Club

Marya Eduarda Lobo, com informações do Nova News

Através da equipe comandada pelo delegado Caio Herique de Mello Goto, a Polícia Civil de Ivinhema, nesta terça-feira (17), recuperou diversos objetos que foram furtados do interior das dependências do Rotary Club de Ivinhema.

Foram identificados 5 envolvidos, sendo quatro deles participantes do furto, e um receptador, que recebeu e escondeu os produtos do crime.

As investigações se iniciaram ainda na segunda-feira, no dia do furto, pela manhã, com a finalidade de identificar e prender os autores do crime, e também recuperar os objetos da associação.

De acordo com o delegado Caio, os autores ingressaram nas dependências do Rotary no período noturno, e passaram a carregar diversos bens do local, incluindo bebidas, um tanque de lavar-roupas, um notebook, além de outros objetos. As investigações preliminares apontaram que o objetivo era consumirem os objetos trocando-os por drogas.

A Polícia Civil ainda confirmou que o furto não foi uma ação planejada e que parte dos objetos ainda estão sendo buscados, mas que todos os envolvidos já foram identificados e responderão na forma da lei.

O delegado também confirmou que os cinco envolvidos, sendo quatro homens e uma mulher também participaram de furtos recentes cometidos contra estabelecimentos comerciais da cidade. Alguns deles já foram presos anteriormente por crimes de furto, tráfico de drogas e receptação, todos cometidos em Ivinhema.

Ainda de acordo com a autoridade, as penas de cada um dos cinco envolvidos no furto qualificado cometido no período noturno podem chegar a mais de 10 anos de reclusão, e os objetos recuperados serão entregues aos representantes do Rotary. As investigações continuam.

