Grupo foi preso acusado pela morte e carbonização de duas pessoas

Quatro pessoas foram presas na última segunda-feira (16) acusadas de matarem e carbonizarem duas pessoas, na noite de domingo (15), em Horqueta (cidade paraguaia a 168 quilômetros de Ponta Porã). As vítimas ainda não foram identificadas.

Foram presos acusados pelo duplo assassinato Andrés Ricardo Voleinik Gutierres, 41, Guido Espínola Medina, 28, Maribel Báez Cubas, 29 e Zulma Adelaida Flores, 26. Eles teriam se encontrado com as vítimas para a compra de drogas.

Com eles, a polícia encontrou vários aparelhos celulares, dinheiro e um carro Peugeot. As vítimas ainda não tiveram suas identidades reveladas. O grupo foi preso em um terminal de ônibus, segundo o site Capitan Bado.

Os corpos foram encontrados por volta das 22 horas de domingo (15), quando a polícia foi acionada. Eles estavam em um Ford Focus, que ficou destruído pelas chamas. Uma das vítimas estava no banco traseiro do veículo. Já a outra vítima estava no porta-malas do carro. Restos de fita adesiva foram encontrados no carro incendiado.

Deixe seu Comentário

Leia Também