Grupo invade pousada e esfaqueia um homem no bairro Amambai

Um homem de 30 anos foi esfaqueado por pelo menos cinco pessoas dentro do quarto de uma pousada na madrugada deste sábado (12), na região do bairro Amambai, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava no quarto quando dois autores chegaram na portaria do local e perguntaram ao porteiro o paradeiro da vítima e ao serem informados que ele estaria dormindo os autores pediram para o lugar um quarto no local.

Quando o trabalhador abriu o portão dois homens entraram o agredindo com socos e tentaram esfaqueá-lo, enquanto outros três entraram na pousada procurando pela vítima relatando que ele havia roubado seu comércio, uma conveniência no bairro Santo Amaro e levado R$ 11 mil em dinheiro.

Após o ataque, a vítima ficou caída no chão sendo amparado pela esposa que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levado até a Santa Casa de Campo Grande. Com a chegada da Polícia Militar o porteiro informou que após o crime os autores ainda pegaram seus dois celulares e tentaram levar imagens da gravação das câmeras de segurança.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para apurar o crime. Os autores ainda não foram identificados e o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada.

