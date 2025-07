Grupo ligado a facção e especializado em tortura é pego pela polícia em Jardim

Quatro homens foram presos pelos crimes de tortura e agressões, para tentar arrancar confissões de supostos autores de furtos ocorridos na cidade de Jardim. Os fatos teriam ocorrido em 22 de junho deste ano.

Conforme as informações policiais, as investigações começaram após uma vítima ser surpreendida e teve a casa invadida por quatro homens, sendo coagida e levada um terreno baldio para ser agredida. Os criminosos foram extremamente violentos física e moralmente, na tentativa de obter a confissão forçada de um suposto furto.

No mesmo dia, o grupo foi até a casa de outra vítima, que também acabou sendo agredida e ameaçada, o que demonstrou padrão de atuação com características típicas de facção criminosa.

Além das agressões físicas, os autores registraram as cenas de violência em vídeo, com o propósito de intimidação e disseminação em grupos de mensagens, fazendo alusão a um suposto “tribunal do crime”.

As autoridades conseguiram identificar que o grupo seguia a um líder, apontando como membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Diante da gravidade das provas, os policias representaram pela prisão preventiva dos quatro homens, que foram presos. Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, foi encontrada e apreendida uma grande quantidade de drogas.

Todos foram levados para o estabelecimento Penal de Jardim, onde aguardam os tramites judiciais.

