Grupo morre dentro de BMW após festa de fim de ano

Quatro pessoas morreram depois de uma possível intoxicação por monóxido de carbono, vazamento de gás ou uso de drogas, durante a manhã desta segunda-feira (1º), dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Conforme o g1, o delegado Bruno Effori informou que haviam cinco pessoas dentro do carro, sendo três homens e duas mulheres, sendo que uma das jovens sobreviveu. Para à polícia, ela contou que havia muito trânsito na saída da cidade após a festa. O grupo, então, resolveu parar no estacionamento da rodoviária pra descansar antes de seguir viagem.

O Corpo de Bombeiros foi chamado às 7h30 desta segunda-feira para dar apoio à equipe do Samu, que atendia uma ocorrência com quatro jovens em parada cardiorrespiratória no Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú.

Quando os bombeiros chegaram, as vítimas tinham sido retiradas de dentro do veículo, onde foram encontradas, e estavam deitadas no chão, recebendo atendimento de reanimação.

Após 40 minutos de procedimentos avançados de reanimação e nenhuma resposta aos procedimentos realizados, a equipe médica do Samu decretou o óbito do grupo.

A mulher que sobreviveu foi encaminhada para exame de corpo de delito, também informou que chegou a sair do carro pra ir no banheiro algumas vezes e achou que os amigos e o namorado estavam dormindo.

Ao todo, eram 3 homens e duas mulheres dentro do veículo. O mais velho, conforme o delegado, tinha 24 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.

