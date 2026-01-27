Grupo que confrontou PM em Dourados planejava executar 'série de crimes'

O grupo que circulava em um Volkswagen Gol e confrontou uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, planejava executar uma série de crimes em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Pelo menos dois morreram, sendo Cleudeir Caceres Santos, de 44 anos, e Ualison Domingos da Silva, de 27 anos, e três ficam feridos. Eles estavam sendo procurados por integrarem uma organização criminosa.

Os feridos tratam-se de: Antônio Carlos Frigoto Hoffman, de 30 anos, Juliano Silva Souza, de 33 anos, e Tancredo Alexandre Ferreira Alves, de 40 anos. Eles estão internado no Hospital da Vida sob escolta policial.

O grupo foi abordado pela Força Tática no Jardim Pantanal, mas houve desobediência e resistência a ordem dos policiais e o confronto foi iniciado.

"A reação dos suspeitos foi imediata. Antes mesmo da revista, a guarnição foi recebida a tiros, com disparos efetuados de dentro para fora do automóvel, o que forçou a reação dos policiais para repelir a agressão", disse o tenente o Tenente Kettenhuber ao Dourados News.

Na inspeção do veículo, os policiais localizaram quatro armas, sendo duas pistolas e dois revólveres, reforçando a possibilidade dos crimes e de que os criminosos estariam preparados para a possibilidade de um confronto.

A investigação agora passa a ser da Polícia Civil para saber quais eram os alvos do bando, já que pretendiam promover uma série de crimes na cidade.

