Grupo que distribuía armas e drogas em MS é alvo de operação da PF

Pela manhã desta quarta-feira, dia 22 de outubro, a Polícia Federal deflagrou a operação 'Veterano' para desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico internacional de armas e drogas, principalmente em Mato Grosso do Sul.

A investigação da instituição apontou que o grupo tinha sua origem nos países do Paraguai e Bolívia, mas seguiam enviando produtos ilícitos para várias cidades brasileiras, entre elas, sul-mato-grossenses.

Segundo a PF, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Pernambuco.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Mundo Novo/MS, Itaquiraí/MS, Eldorado/MS, Sete Quedas/MS, Santana do Paranaíba/SP, Ibiúna/SP, Barueri/SP, São Paulo/SP, Vinhedo/SP, Franca/SP, Ribeirão Preto/SP, Cascavel/PR, Catanduvas/PR, Serra/ES, Jaboatão dos Guararapes/PE e Recife/PE.

A Justiça Federal também determinou o sequestro de dezenas de imóveis, incluindo bens de alto padrão e veículos dos investigados.

Durante a apuração que deu origem à operação de hoje, foram apreendidas mais de 13 toneladas de entorpecentes ligados ao grupo. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e armas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

