Grupo que falsificava remédios e anabolizantes é alvo de operação; MS está na lista

Grupo especializado na falsificação de medicamentos, entre anabolizantes e remédios para emagrecimento, é alvo de uma mega operação da Polícia Civil de São Paulo, que também atingiu outros 11 estados, incluindo Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira (5).

A quadrilha atuava por meio de uma empresa clandestina, produzindo de maneira própria e vendendo, sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as investigação se iniciaram há um ano e foi possível identificar que os suspeitos conseguiram movimentar cerca de R$ 25 milhões nos últimos cinco anos com as atividades ilegais.

Durante a segunda-feira, estão sendo cumpridos 85 mandados de busca e apreensão e 35 mandados de prisão, sendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Não foi divulgado quantos mandados e quais cidades foram alvos em Mato Grosso do Sul.

