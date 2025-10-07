Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito

O Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), deflagrou nesta terça-feira (7) a “Operação Águas Turvas”, com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada em fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros delitos correlatos. A ofensiva foi realizada em cumprimento a ordens judiciais e tem apoio da 1ª Promotoria de Justiça de Bonito.

Segundo o MPMS, a ação teve como objetivo o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande, Bonito, Terenos e Curitiba (PR).

Investigação detalha fraude sistemática em licitações

A investigação constatou que a organização criminosa atua de forma sistemática desde 2021, direcionando licitações de obras e serviços de engenharia no município de Bonito. As fraudes ocorriam mediante simulação de concorrência e exigências específicas elaboradas para favorecer empresas pertencentes ao grupo criminoso.

Agentes públicos, em conluio com os empresários, desempenhavam papel fundamental no esquema: forneciam informações privilegiadas e organizavam a fraude procedimental, garantindo o sucesso do grupo. Em troca, recebiam vantagens indevidas, configurando casos de corrupção ativa e passiva.

Conforme apurado nas investigações, os contratos sob análise atingem o montante de R$ 4.397.966,86. Até agora, as autoridades não divulgaram os nomes dos envolvidos no esquema criminoso.

Denominação da operação

O nome “Águas Turvas” faz referência a algo que perdeu transparência ou limpidez, contrastando com a imagem do município de Bonito, famoso por suas belezas naturais e águas cristalinas, que vêm sendo maculadas pela atuação ilícita dos investigados.

