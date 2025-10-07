Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito

Os contratos fraudulentos investigados ultrapassam R$ 4 milhões

07 outubro 2025 - 11h32Vinícius Santos     atualizado em 07/10/2025 às 11h33
Viatura do GAECO na prefeitura de Bonito - Viatura do GAECO na prefeitura de Bonito -   (Foto: Gecoc)

O Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), deflagrou nesta terça-feira (7) a “Operação Águas Turvas”, com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada em fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros delitos correlatos. A ofensiva foi realizada em cumprimento a ordens judiciais e tem apoio da 1ª Promotoria de Justiça de Bonito.

Segundo o MPMS, a ação teve como objetivo o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande, Bonito, Terenos e Curitiba (PR).

Investigação detalha fraude sistemática em licitações

A investigação constatou que a organização criminosa atua de forma sistemática desde 2021, direcionando licitações de obras e serviços de engenharia no município de Bonito. As fraudes ocorriam mediante simulação de concorrência e exigências específicas elaboradas para favorecer empresas pertencentes ao grupo criminoso.

Agentes públicos, em conluio com os empresários, desempenhavam papel fundamental no esquema: forneciam informações privilegiadas e organizavam a fraude procedimental, garantindo o sucesso do grupo. Em troca, recebiam vantagens indevidas, configurando casos de corrupção ativa e passiva.

Conforme apurado nas investigações, os contratos sob análise atingem o montante de R$ 4.397.966,86. Até agora, as autoridades não divulgaram os nomes dos envolvidos no esquema criminoso.

Denominação da operação

O nome “Águas Turvas” faz referência a algo que perdeu transparência ou limpidez, contrastando com a imagem do município de Bonito, famoso por suas belezas naturais e águas cristalinas, que vêm sendo maculadas pela atuação ilícita dos investigados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação voltou a combater esquema de grilagem em MS
Polícia
Servidores do Incra eram usados em fraudes de áreas da União para grilagem em MS
"Sorriso", assassinado com golpes de faca -
Justiça
Rapaz enfrenta júri popular acusado de matar "Sorriso" a facadas na Duque de Caxias
Barra de ferro e faca usadas pelo criminoso no crime
Polícia
Jovem atraiu idoso com latinhas e disse ter sentido 'vontade de matá-lo' no Caiobá
Acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã
Trânsito
JD1TV: Garupa morre em acidente de moto com caminhão na Vila Cidade Morena
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Assassinado de maneira brutal e enterrado em cova rasa era idoso de 75 anos
O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante
Polícia
Cliente se recusa a pagar conta e ameaça comerciante em Nova Andradina
Local onde a vítima foi encontrada
Polícia
Homem assassinado em Dourados tinha 43 anos
O corpo foi encontrado no domingo
Polícia
Homem encontrado boiando em lago de fazenda estava sendo ameaçado de morte
O artefato foi achado na tarde de hoje
Polícia
Polícia recupera arma e granada encontradas em rua do Piratininga

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS