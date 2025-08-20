Grupo que movimentava o tráfico e a lavagem de dinheiro em MS é alvo da PF

Organização criminosa que movimentava o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, é alvo da Operação Ajura, da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (20).

A operação busca cumprir 12 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores da ordem de R$ 263 milhões contra membros do grupo criminoso.

Os mandados estão sendo cumpridos em Dourados e Amambai, no território sul-mato-grossense, e também nas cidades de Ribeirão Preto e Jardinópolis, no interior de São Paulo.

A operação decorre de grandes apreensões de cocaína realizadas nos anos de 2022 e 2023 em Dourados e busca asfixiar o braço financeiro do crime organizado.

