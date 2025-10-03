Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Grupo que movimentou quase R$ 300 milhões em contrabando é alvo de operação em MS

Os produtos principais eram aparelhos de telefone celular de alto valor agregado

03 outubro 2025 - 14h24Brenda Assis

Operação Ligação Familiar desencadeada na manhã desta sexta-feira (3/10) em Mato Grosso do Sul, mira grupo composto por familiares e pessoas próximas, suspeito de movimentar quase R$ 300 milhões em mercadorias contrabandeadas. Os produtos principais eram aparelhos de telefone celular de alto valor agregado. 

São 10 mandados de busca e apreensão cumpridos em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo pela Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério Público Federal.

A suspeita é que no período de janeiro de 2020 a abril deste ano, a quadrilha tenha movimentado em torno de R$ 290 milhões utilizando notas frias para tentar encobrir a ação. 

“A investigação constatou que pessoas jurídicas, vinculados a um grupo de  irmãos e a  amigos próximos,  foram constituídas com o propósito principal de conferir aparência de legalidade a atividades ilícitas, em especial à comercialização de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas irregularmente no país. Entre as principais características observadas nas empresas, destaca-se a emissão de notas fiscais inidôneas (conhecidas como “notas fiscais frias”), que teriam sido utilizadas com o objetivo de acobertar a comercialização e o transporte de mercadorias descaminhadas, seja por transportadoras, seja por meio dos Correios”, diz em nota a Receita Federal.

Durante o prazo citado de ação do grupo, mais de R$ 18 milhões em notas foram emitidas na tentativa de regularizar a situação. 

As informações fiscais dos sócios dessas empresas apontam indícios de movimentação financeira incompatível, ocultação de renda e patrimônio, enriquecimento ilícito, além de outros indícios de fraudes tributárias.

Os responsáveis poderão responder pelos crimes de descaminho e de lavagem de dinheiro.

Participam da operação 14 Auditores-Fiscais da Receita Federal e 29 Analistas-Tributários da Receita Federal e 29 policiais federais. 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito de matar Ana Taniely é preso em Bela Vista
Polícia
Suspeito de matar Ana Taniely é preso em Bela Vista
O acidente aconteceu ontem
Polícia
Criança de 5 anos é atropelada por moto em Naviraí
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Irmã lamenta morte de Gisele, assassinada e carbonizada no Monte Castelo: 'você não merecia isso'
Polícia
Irmã lamenta morte de Gisele, assassinada e carbonizada no Monte Castelo: 'você não merecia isso'
Gisele foi arrastada para dentro de casa antes de ter corpo carbonizado no Monte Castelo
Polícia
Gisele foi arrastada para dentro de casa antes de ter corpo carbonizado no Monte Castelo
Reprodução /
Justiça
GCM afastado por agredir suspeito quer reconsideração da Justiça e arma de volta
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
Bebida alcoólica
Polícia
Jovem morre ao tomar bebida alcoólica e gera suspeita de intoxicação por metanol na Capital
Casa foi tomada pelo incêndio
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra dimensão do incêndio que carbonizou casal em Campo Grande
UPA Coronel Antonino
Polícia
Agiota rouba celulares e comparsa atira e dá coronhadas em rapaz na Capital

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa