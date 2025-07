Grupo que usava voos comerciais para tráfico é alvo da PF em Campo Grande

Grupo especializado no tráfico internacional de drogas é alvo da 'Operação Tramesa', deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (8). Eles usavam voos comerciais para mandar drogas para o aeroporto de Viracopos, em São Paulo.

Segundo informações divulgadas pela instituição, a associação criminosa utilizava passageiros de voos comerciais para transportarem a droga até o aeroporto.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva em Campo Grande e Corumbá, e também o bloqueio de bens e a aplicação de medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleiras eletrônicas.

A investigação teve início, após a Polícia Militar Rodoviária abordar um ônibus em Jaú, no interior de São Paulo, e encontrar com uma passageira apenas as etiquetas de duas malas de um voo que ela havia abandonado dias antes no Aeroporto de Viracopos. Acionada, a PF inspecionou as bagagens e localizou 28 kg de entorpecentes, dando início à apuração que levou à operação de hoje.

As investigações revelaram um grupo especializado no transporte de drogas da Bolívia, que utilizava compartimentos ocultos em veículos e passageiros em voos comerciais. A organização também empregava contas bancárias de terceiros e chaves PIX para movimentar os lucros e dificultar o rastreamento.

O material apreendido na operação será periciado para aprofundar as investigações.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

