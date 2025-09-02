Grupo que usou tráfico para movimentar R$ 7 milhões é alvo da PF em MS

Organização criminosa atuante no tráfico interestadual de drogas é alvo da Operação Hetera, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (2), no Mato Grosso do Sul e em outros quatro estados.

Além do estado sul-mato-grossense, os 40 policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal.

A investigação identificou um grupo que movimentava recursos do tráfico e utilizava os valores ilícitos para a aquisição de imóveis em nome de terceiros, com o auxílio de comerciantes locais.

Durante a apuração que deu origem à operação de hoje, a PF apreendeu 217 kg de droga, além de R$ 7,2 milhões e US$ 798 mil em espécie que estavam em um caminhão do grupo.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

