Grupo suspeito de assaltos morre em confronto com a polícia em Dourados

Três jovens morreram na tarde desta segunda-feira (1ª), após troca de tiros com militares do DOF (Departamento de Operação de Fronteiras) em uma residência localizada no Bairro Estrela Porã, na região oeste de Dourados (MS). Até o momento, apenas uma das vitimas foi identificada, trata-se de Vinicius Werlang, de 27 anos.

A equipe policial chegou ao local após denuncia de que um grupo de jovens, responsável por diversos assaltos no fim de semana, estava escondido na residência, que fica localizada em uma área controlada pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ao encostar a viatura, os militares foram recebidos a tiros pelo grupo e revidaram às agressões. Ao todo, três jovens foram baleados e encaminhados pelos próprios policiais ao Hospital da Vida de Dourados, mas chegaram ao local sem vida.

Peritos da polícia civil estão no local para apurar a dinâmica do confronto.

Deixe seu Comentário

Leia Também