Polícia

Grupo voltado ao contrabando é alvo de operação da PF em MS e mais dois estados

Investigação acontece após apreensão de 7 mil aparelhos eletrônicos

28 janeiro 2026 - 14h11Luiz Vinicius
Armas apreendidas durante a operaçãoArmas apreendidas durante a operação   (Divulgação/PF)

Organização criminosa voltada para a atuação no contrabando e descaminho é alvo da Operação Spectrum, da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, dia 28. O objetivo é desarticular a atuação do grupo em vários estados.

Na ofensiva realizada pela instituição, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Dourados, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Trindade, em Goiás.

As investigações tiveram início após uma expressiva apreensão de aproximadamente 7 mil aparelhos eletrônicos, avaliados pela Receita Federal em cerca de R$ 7 milhões.

Na ocasião, as mercadorias foram encontradas ocultas em um compartimento clandestino de um caminhão frigorífico, que transportava carne, em uma ação realizada pela Polícia Civil do estado.

A partir dessa apreensão, a PF identificou a atuação de um grupo especializado na importação fraudulenta de mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal.

Os produtos eram dissimulados em cargas lícitas para dificultar a fiscalização e distribuídos para grandes centros do país. 

