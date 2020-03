Guarda aborda 72 pessoas durante operação

A "Operação Toque de Recolher", que tem como objetivo cumprir o toque de recolher imposto pela prefeitura de Campo Grande, fechou outros 14 estabelecimentos comerciais e abordou 72 pessoas andando nas ruas, na última segunda-feira (30).

De acordo com a prefeitura de Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) deteve uma pessoa por desobediência e resistência ao cumprimento do Decreto e mais 72 pessoas foram abordadas e orientadas a permanecerem do lado de dentro de suas residências.

Os 14 comercias fechados, foram orientados a fecharem as portas, e encerrar atendimento ou permanecerem atendendo o delivery de portas fechadas.

Durante a operação, participaram 39 guardas civis metropolitanos, 8 motocicletas e 2 carros, todas as viaturas identificadas.

