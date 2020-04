Guarda aborda 95 pessoas durante “Operação Toque de Recolher”

A "Operação Toque de Recolher", que tem como objetivo cumprir o toque de recolher imposto pela prefeitura de Campo Grande, fechou outros 34 estabelecimentos comerciais e abordou 95 pessoas andando nas ruas, na última sexta-feira (17).

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), nenhum dos proprietários dos 34 estabelecimentos comerciais apresentou algum tipo de resistência, obedecendo de forma pacifica a ordem dos agentes.

As 95 pessoas abordadas por estarem nas ruas foram orientadas a voltarem e permanecerem do lado de dentro de suas residências. A operação foi realizada nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

Participaram da "Toque de Recolher", 31 guardas civis metropolitanos, 10 carros e 4 motos, todas viaturas caracterizadas.

Operação Trânsito

25 Veículos abordados.

11 notificações lavradas.

04 Condutor não habilitado.

01 Conduzir veículo com CRLV vencido.

02 Conduzir veículo sem documento de porte obrigatório.

01 Conduzir veículo com CNH vencida a mais de 30 dias.

