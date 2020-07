Vídeo: Guarda acaba com a festa de 80 pessoas em chácara da capital

Saiba Mais Polícia Após bebedeira, usuário de drogas esfaqueia e mata amigo da família

Uma festa que acontecia na noite de sábado (11), derespeitando o toque de recolher como medida preventiva em época de pandemia, foi desfeita por equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), em uma chácara na região do Parque dos Poderes.



Conforme a GCM, a guarnição chegou ao local após uma denúncia através do 153. Na chácara de eventos havia cerca de 80 pessoas.



O proprietário do local foi orientado a encerrar a festa e as pessoas orientadas a deixarem o local.



Não houve resistência, conforme a GCM, a festa ocorria desde às 15h, mas a denúncia foi feita somente às 23h, horario que a equipe esteve no local.

Assista o momento da chagada da GCM:

