Guarda acaba com festinha de adolescentes no Caiobá

Agentes da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande receberam a denúncia de uma festa na madrugada desta quarta-feira (10), no bairro Caiobá.

Aproximadamente 60 pessoas estavam no local, dentre elas adolescentes. Os guardas encontraram uma arma de fogo no local e três motocicletas em situação irregular, que foram encaminhadas para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Os responsáveis pela festa e os adolescentes foram encaminhados para a Depac Cepol. O proprietário da arma não foi encontrado.

