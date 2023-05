Guarda atira contra homem após ser agredido e ameaçado em farmácia do Colibri

Durante a noite desta segunda-feira (8), um guarda municipal, de 36 anos, precisou usar sua arma para atirar e controlar as ações agressivas de um homem, de 46 anos, que causou confusão e chegou a agredir o agente e tentou tomar seu armamento em uma farmácia na Avenida Guaicurus, na região do Jardim Colibri, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o homem estaria embriagado e provocando uma confusão no interior da farmácia, discutindo e fazendo ameaças contra as atendentes, que chegaram a chorar por conta da situação.

O guarda municipal estava na fila para ser atendido, quando interviu na confusão, após o pedido de ajuda das funcionárias. Tentando minimizar os impactos já provocados, o agente se identificou e pediu que o homem deixasse o estabelecimento, porém, o suspeito ficou mais irritado e passou a ameaçar o guarda.

Com atitudes ofensivas, o homem tentou pegar o armamento do agente, que acabou entrando em luta corporal com o suspeito e após se desvencilhar, o agente desferiu um tiro contra o agressor. Na sequência, foi pedido auxílio do Batalhão de Choque e do Corpo de Bombeiros.

O suspeito foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece sob escolta. A arma usada pelo guarda municipal foi apreendida.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como ameaça e lesão corporal dolosa.

