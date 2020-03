Guarda aumenta seguranÃ§a na capital com OperaÃ§Ã£o Centro Seguro

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Guarda Civil Metropolitana divulgou neste sábado (14), o balanço do plantão da Operação Centro Seguro, onde mostra o número de atendimentos e registros de ocorrências feito nesta madrugada, na região central de Campo Grande.

No policiamento preventivo da operação, a Guarda atendeu a Orla Ferroviária; Orla Morena; Morada dos Baís;Reviva Centro 14 de Julho e a Praça dos Imigrantes.

Nas diligências que ocorreram próximo à praças e orla da região central, um grupo de quatro pessoas foi abordado com drogas no cruzamento da Rua Antônio Maria Coelho, com a Juvenal de Almeida.

Na conveniência Big Festas, a guarnição do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), flagrou um homem traficando nas proximidades, o autor foi conduzido para a Depac Centro onde foi registrado um boletim de ocorrência de tráfico drogas, outra ocorrência também encontrada na Rodoviária, com a apreensão de quase 80kg de maconha.

Foram abordadas 35 pessoas, sendo 5 conduzidas à delegacia, onde foram feitos três registros de ocorrência e 12 boletins de Atendimento feito pela Guarda.

A Operação supervisionada pelo comandante supervisor do dia, W. Martins, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e Gerencia de Fiscalização de Trânsito, Grupo de Pronta Intervenção (GPI), Patrulha Ambiental e base centro todas equipes da GCM, S e Vigilância sanitária municipal.

A Guarda Civil Metropolitana também realizou, na noite desta sexta-feira (13), duas operações com auxilio de drone.

Na Blitz foram 80 veículos abordados, 3 carros e 6 motos, recolhidos. Ao todo, foram 22 usuários notificados, sendo 6 para condutor não habilitado e 8 por conduzir veículo com CRVL vencido.

