Guarda civil municipal é morto a tiros dentro do carro

Sarah Chaves, com informações do Folha do Litoral

Um guarda civil municipal foi assassinado dentro do carro na quarta-feira (6). Após o crime a dupla fugiu e incendiou o caaro usado no assassinato, em Paranaguá, no Paraná.

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), que atendeu a ocorrência de homicídio, câmeras de monitoramento da região flagraram o momento do crime, onde dois indivíduos armados com pistola saíram de um carro branco, efetuaram vários disparos contra a vítima que estava em seu veículo saindo do estacionamento de um prédio na localidade.

Após o crime, a dupla se evadiu do local, sendo conduzido pelo HB20 que tinha um motorista de fuga aguardando a finalização do assassinato.

Equipes médicas foram acionadas imediatamente, mas o guarda municipal não resistiu e veio a óbito. A Equipe de Criminalística e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas ao local para recolher o corpo da vítima. “Foram dois indivíduos que estavam armados de pistola em um veículo branco HB20, efetuaram esses disparos contra a vítima e se evadiram do local. Após o crime, equipe policial encontrou o HB2 queimado em uma localidade de Paranaguá”, afirma o tenente Merege da PMPR.

Câmeras de monitoramento flagraram o momento do assassinato e servirão de base para identificação dos criminosos. “O HB20 chegou, se postou na traseira do veículo da vítima, impedindo a sua saída. Eles desembarcaram rapidamente, com armas em punho, chegando à porta do motorista, forçando a abertura e já efetuando os disparos contra a vítima que estava sozinha no veículo”, acrescenta o tenente.

O veículo queimado foi encontrado na PR-407 em direção a Pontal do Paraná e a princípio não teria alerta de furto ou roubo.

De acordo com as informações iniciais apuradas pela PMPR, há indícios de possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.

