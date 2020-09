Guarda civil realiza fiscalização nas 7 regiões da capital

No sábado (19), a Guarda Civil Metropolitana, cumpriu o decreto 14.441 de 31 de Agosto de 2020,que dispõe regras sobre o toque de recolher, funcionamento e atividades econômicas e sociais, devido ao enfrentamento do novo coronavírus, realizou ações de fiscalização no Toque de Recolher nas 07 regiões da capital, sendo elas: Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

A equipe da guarda informou que foram 68 guardas civis e 33 viaturas para a ronda. Nessas regiões, 27 estabelecimentos comerciais foram orientados pelas equipes sobre o decreto, 4 orientações ocorreram em residências e ao todo 276 pessoas foram abordadas e orientadas a retornarem e cumprirem o isolamento social em suas casas.

O disque denúncia registrou 158 eventos, através de 61 denúncias.

