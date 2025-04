Guarda da GCM é preso após roubar celulares com simulacro de arma na Capital

Um guarda civil metropolitano, de 38 anos, foi preso após cometer vários roubos usando um simulacro de arma durante a tarde de terça-feira (15), na região da Vila Nasser, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após dois roubos de celulares acontecerem na Rua Sacramento e na Rua Egeny Maluf Abuhassan. O autor, segundo as vítimas, estava usando uma camiseta preta e um capacete branco, pilotando uma moto azul com os aros das rodas amarelos. As pessoas descreveram ainda que ele usava uma pistola para cometer o crime.

Durante diligências pela região, os militares localizaram uma das vítimas, que estava conseguindo rastrear seu celular em tempo real, indicando que o aparelho estava em uma casa da Rua Três Marias. Diante da situação, os policiais foram até o local, encontrando a moto e um homem com as mesmas características repassadas pelas testemunhas.

Junto ao homem, o Iphone estava emitindo efeitos sonoros por conta do alerta de localização. Com ele, foi possível encontrar ainda três celulares da marca Samsung e um Xiaomi, além do simulacro de arma de fogo.

Ao ser preso, já na delegacia, ele se identificou como funcionário público da prefeitura de Campo Grande, atuando como guarda da GCM (Guarda Civil Metropolitano). Por conta disso, a Supervisão da GCM precisou ser acionada para acompanhar o caso.

O caso foi registrado como roubo, o famoso Artigo 157, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

Por meio de nota, encaminhada ao JD1, a Prefeitura de Campo Grande esclareceu que o guarda está em processo de demissão, logo, encontra-se afastado de suas funções na coorporação. Confira na integra:

"A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) informa que o servidor encontra-se afastado de suas funções e já está respondendo a processo de demissão. A conduta recente será anexada ao procedimento administrativo já em andamento."

