Guarda encontra drogas e arma de 'brinquedo' em encomendas dos Correios na Capital

Uma encomenda, de drogas e uma arma de airsoft ilegal, foi apreendida durante a quarta-feira (7), em uma agência dos Correios. Apesar de ter acontecido no meio da semana, as informações só foram divulgadas pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) durante a sexta-feira (9).

Conforme os dados, as equipes foram acionadas para ir até a Unidade de Tratamento da empresa, localizada na rua Barão do Rio Branco, para averiguar tentativa de tráfico por meio dos serviços postais.

No local, a GCM, por meio do Setor de Inteligência e o Comando da Região Centro, recebeu a informação de que quatro encomendas apresentavam indícios de material ilícito em seu interior.

Os volumes tinham como origem duas cidades da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, sendo duas destinadas a Rondônia, uma ao Pernambuco e uma para as Minas Gerais.

As drogas estavam escondidas dentro de uma frigideira elétrica, duas garrafas térmicas e uma caixa de bombons. Junto com as substancias, os guardas encontraram uma pistola do tipo airsoft, simulando uma pistola Glock sem regulamentação de venda. A pistola foi apreendida pela Receita Federal.

O entorpecente foi apreendido e levado para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde por meio de laudo técnico foi constatado que era maconha e juntas pesaram pouco mais de 1,3kg.

