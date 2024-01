Guarda fica em estado grave após explosão em cozinha de escola no Itamaracá

Uma explosão na cozinha da Escola Municipal Antônio José Paniago, localizada no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, deixou um guarda da GCM (Guarda Civil Metropolitano) em estado grave durante a noite de domingo (7).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, ele estava cuidando da escola quando resolveu fazer um café. Enquanto preparava a bebida, houve uma explosão dentro da cozinha. A suspeita de que um possível vazamento de gás tenha causado a explosão.

O guarda, que não teve o nome divulgado, ficou ferido durante o acidente, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros com cerca de 50% do corpo queimado e levado para a Santa Casa. O estado de saúde dele é considerado grave.

Os militares também apagaram o fogo, que não chegou a se espalhar para outras áreas da escola. A GCM teria sido a primeira a chegar no local, antes mesmo do Corpo de Bombeiros, ajudando o colega e tentando contando conter as chamas.

O JD1 procurou a GCM e a SEMED (Secretaria Municipal de Educação) para obter mais informações a respeito do caso, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

