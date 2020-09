Guarda fiscalizou 55 comércios, mas nenhum foi interditado neste fim de semana

O Atendimento da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, no combate ao enfrentamento a Covid-19 após o toque de recolher, fiscalizou 55 comércios, mas nenhum foi interditado neste fim de semana.

De sexta (18) até domingo (20), a guarda recebeu 543 ligações, destas 179 foram denuncias de descumprimento do decreto municipal.

Os agentes fiscalizaram um total de 55 estabelecimentos comerciais, na sexta (18) foram 18, no sábado (19) 27 comércios foram orientados a fechar as portas e no domingo somente 10 estabelecimentos, nenhum deles foi interditado.

A guarda foi até 14 residências onde estava havendo agromeração, cinco pessoas foram levadas para a delegacia. Nesses três dias, foram 490 pessoas abordadas pela Guarda Municipal.

Foram disponibilizados 11 viaturas na sexta, 17 no sábado e 13 no domingo, um total de 41 veículos. Nos três dias, 200 GCM estavam empenhados no enfrentamento do novo coronavírus.

