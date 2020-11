Guarda flagra adolescentes furtando materiais escolares em creche do Caiobá

Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana foi acionada no final da manhã deste sábado (28), para atender a uma denúncia de invasão na Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) - popularmente conhecida como creche - Sandra Mara Gobbo, no bairro Caiobá ll.

Chegando ao local, a equipe se deparou com os adolescente pulando o muro da creche. Ao verem a viatura, eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos guardas. Com os autores estavam vários materiais escolares, tais como: lápis, tesouras, tintas, entre outros. Um dos adolescentes estava com um celular com a tela trincada e sem o chip.

Ao todo, quatro adolescentes com idades entre 12 e 15 anos foram flagrados na ação. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) - Cepol e o Conselho Tutelar já foi acionado.

Deixe seu Comentário

Leia Também