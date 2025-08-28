Menu
Guarda herói! GCM impede tentativa de suicídio no Sóter, em Campo Grande

A vítima foi encontrada em uma vala, caída ao lado de uma faca e resgatada pelo guarda e os militares do Corpo de Bombeiros

28 agosto 2025 - 16h24Brenda Assis     atualizado em 28/08/2025 às 17h23
O caso aconteceu na tarde de hojeO caso aconteceu na tarde de hoje   (Reprodução/WhatsApp JD1)

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) salvou uma pessoa da morte durante a tarde desta quinta-feira (28) no Parque Sóter, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a GCM foi acionada por funcionários do parque pois uma mulher e uma criança estavam andando de moto local, procurando pela companheira e pela mãe do pequeno.

Eles então contaram que a vítima, uma mulher não identificada, estava prestes a cometer suicídio e que estavam falando com ela pelo celular, que não sabia dizer onde estava, apenas detalhando que tinha uma cerca nas proximidades.

Diante da situação, foi feita uma varredura na área, até que encontraram a vítima caída dentro de uma vala, em uma área de difícil acesso. Ela tinha ainda uma faca perto do corpo. A equipe da Guarda Civil Metropolitana fez a estabilização da coluna da mulher a tirando do local. 

Além disso a equipe efetuou perguntas para verificar se a vítima estava consciente. O Corpo de Bombeiros foi então acionado, que encaminhou ela à unidade de saúde.

Ainda segundo o registro do caso, os familiares contaram que ela possuiu depressão severa e que está lutando contra um câncer há quatro anos. Além disso, a situação vem se agravando, já que a mulher não tem feito uso correto dos medicamentos.

Ela foi socorrida encaminhada para o CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, onde recebeu atendimento médico especializado.

 

*matéria atualizada às 16h49 para acréscimo de informações

