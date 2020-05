Guarda municipal é apedrejado durante operação do toque de recolher

Um guarda municipal foi atingido com uma pedrada no rosto durante fiscalização do toque de recolher realizado na segunda-feira (11), na cidade de Parintins no Amazonas.



A Guarda Municipal da cidade informou que agentes estavam dando suporte a uma equipe do Conselho Tutelar, no domingo, para retirar das ruas jovens que estavam soltando "papagaio".



Quando alguns jovens que empinavam pipa se revoltaram com a apreensão de linhas e "papagaios", que estavam usando.



Eles jogaram pedras contra a viatura usada durante fiscalização e uma delas atingiu o rosto de um agente da guarda municipal, que precisou de pelo menos sete pontos no rosto.



A guarda ainda informou ainda que registrou um Boletim de Ocorrência na 3ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP) de Parintins, pela depredação ao patrimônio público e agressão ao servidor.



