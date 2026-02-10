Menu
Polícia

VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido

Jackson Alves Ramão recebia remuneração bruta de R$ 3.500, enquanto o parceiro dele, também investigado no caso, foi punido com suspensão de 10 dias

10 fevereiro 2026 - 12h11Vinícius Santos
Reprodução / Reprodução /   (Vídeo das agressões )

A prefeitura de Campo Grande demitiu o guarda civil metropolitano Jackson Alves Ramão, um dos agentes que aparecem em vídeo agredindo um suspeito de furto durante uma ocorrência registrada no bairro Morada Verde, no ano passado.

A demissão foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (10 de fevereiro) e está assinada pela prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes. Ele tinha remuneração básica de R$ 3.528,56, no cargo de Guarda Civil Metropolitana – Classe Especial (GMCE/C).

Conforme consta no Decreto “PE” nº 293/26, o desligamento do guarda dos quadros da prefeitura ocorreu em razão de incontinência pública e conduta escandalosa, além de ofensa moral ou física, infrações consideradas graves no âmbito disciplinar da Guarda Civil Metropolitana.

Outro envolvido na ocorrência de agressão é o guarda Rodrigo Tosta da Silva, que recebeu pena de suspensão de 10 (dez) dias por prática de transgressão disciplinar, escapando da demissão.

À época, o caso teve grande repercussão, após a divulgação de um vídeo que mostra o suspeito amarrado e sem oferecer resistência no momento em que sofre as agressões durante a abordagem.

Veja o vídeo:

Reportar Erro
