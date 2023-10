Guarda Municipal prende evadido usando droga no centro de Campo Grande

Luiz Gustavo Torres de Souza, de 46 anos, o vulgo 'Ceara', foi preso no início da noite desta segunda-feira (2) por equipes da Guarda Civil Metropolitana na região da antiga rodoviária, em Campo Grande.

Ele foi abordado enquanto fazia uso de drogas ao meio ao local e foi abordado pelos guardas. Com ele, não foi encontrado mais nenhum entorpecente, mas ao checarem seu nome, visualizaram que havia um mandado de prisão em aberto.

Conforme divulgado pela GCM, Ceara estava cumprindo sua pena no regime aberto. Com ele ainda foi encontrada uma mochila com vários materiais recicláveis.

Para garantir a segurança da equipe e do próprio detido, foi necessário utilizar algemas em vista da grande quantidade de usuários na região.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

