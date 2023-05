Guarda prende dois rapazes por dar whisky para adolescentes em Campo Grande

Na noite deste domingo (14), a Guarda Civil Metropolitana prendeu um rapaz, de 29 anos, que dirigia seu veículo Volkswagen Golf embriagado na Avenida Afonso Pena, região do centro de Campo Grande. O outro rapaz, de 23 anos, que estava como passageiro também foi detido por dar whisky para duas adolescentes, de 13 e 14 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia chegou ao conhecimentos dos guardas sobre o motorista do veículo estar dirigindo e bebendo ao mesmo tempo. A abordagem aconteceu no meio da Afonso Pena com a 13 de Maio.

Ao ser verificado a situação, os guardas encontraram três garrafas de whisky, uma vazia e outras duas pela metade, quando questionaram as adolescentes, que estavam no banco de trás, se haviam ingerido bebida alcoólica e ambas confirmaram a situação.

Durante o atendimento e a abordagem aos dois rapazes, ambos começaram a debochar da situação e ridicularizar os agentes, dizendo que "vocês nem são policiais, e nós sabemos mais de leis do que vocês".

Os dois rapazes estavam com olhos avermelhados, conversas desconexas e forte odor etílico, onde foi dada voz de prisão para ambos, sendo encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e vender, fornecer e servir bebida alcoólica para criança e adolescente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também