Guarda recupera computador e ventilador furtados de unidade de saúde da Moreninha

Um homem, que não teve a identificação revelada, foi preso após furtar um computador e um ventilador de uma unidade de saúde na noite da última segunda-feira (25), na região da Moreninha, em Campo Grande. A Guarda Civil Metropolitana conseguiu localizá-lo e recuperar os objetos.

Conforme as informações, o suspeito teria invadido a unidade após notar que a janela que não teria sido trancada adequadamente, já que não possui grades de proteção.

Ele levou o monitor e a CPU, além de um ventilador de coluna.

No local, as gestoras das unidades foram orientadas a registrar a ocorrência. Ainda foi afirmado que seria verificado as imagens do circuito interno para verificar se algo a mais foi levado pelo ladrão.

A Guarda Civil reiterou que rondas serão realizadas na região para coibir novas tentativas de furtos.

