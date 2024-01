Guarda sofreu queimaduras de 2° Grau durante explosão em escola do Itamaracá

Saiba Mais Polícia Guarda fica em estado grave após explosão em cozinha de escola no Itamaracá

O guarda da GCM (Guarda Civil Metropolitana) sofreu queimaduras de 2° grau durante a explosão que aconteceu na cozinha da Escola Municipal Antônio José Paniago, localizada no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, na noite de ontem. Por meio de nota, a SEMED (Secretaria Municipal de Educação) encaminhada ao JD1, disse trabalhar para recuperar os danos causados no incêndio.

Segundo a apuração da reportagem, o guarda municipal que cuidava da instituição estava preparando um café na cozinha. Um possível vazamento de gás teria causado uma explosão, dando inicio a um incêndio, que atingiu a cozinha. As chamas não atingiram os outros lugares da escola.

Como estava dentro do cômodo, o guarda foi atingido pelo fogo, sofrendo queimaduras de 2° grau em boa parte do corpo. Ele foi socorrido pelos colegas da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que chegaram rápido ao logo e depois recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi levada para o Hospital da Santa Casa e seu estado de saúde é considerado grave. O Corpo de Bombeiros também conteve as chamas.

Por meio de nota, a SEMED informou que os danos estão sendo calculados. “As equipes estão trabalhando para recuperar o prejuízo e assim, não afetar o retorno das aulas”.

