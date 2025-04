Guardas salvam bebê de 2 meses que engasgou com a própria saliva em Dourados

Uma bebê, de apenas 2 meses, escapou da morte após engasgar com a própria saliva durante a manhã desta quarta-feira (16), em Dourados. Ela foi salva por uma equipe da Guarda Municipal de Dourados.

O pai da menor, Clérison Patricio da Silva, de 34 anos, lembrou ao site Dourados News dos momentos de até conseguir encontrar ajuda. Segundo Clérison, o dia começou como qualquer outro. “Hoje, pela manhã, foi um dia diferenciado pra mim, né? A gente estava se preparando para levar minha filha pra fazer uma ultrassom das vias urinárias, porque ela nasceu com hidronefrose [dilatação no rim]”.

Durante a troca de roupas da bebê, a esposa dele, Adrielly Lima Vieira, de 26 anos, percebeu que Valentina havia se engasgado com saliva. “Minha esposa começou a me gritar, eu corri pra ver, ela tava tentando desengasgar a nossa filha, mas a gente não conseguiu. Pegamos um aparelhinho de sugar, mas não adiantou. Entramos em desespero”, relembrou.

Com medo de não chegar a tempo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o pai teve a ideia de procurar a sede da Guarda Municipal, localizada próximo à rodoviária e à casa onde reside. “Entrei buzinando, gritando por socorro. Imediatamente a equipe da guarda veio, pegou minha filha no braço e começou a fazer as manobras e ligar para o resgate. Eu entrei em choque, só chorava e clamava a Deus”, disse emocionado.

Durante a ação, enquanto a filha ainda apresentava dificuldade para respirar, a equipe da Guarda Municipal prestou os primeiros socorros e encaminhou mãe e bebê até a UPA.

“Eles colocaram minha esposa com a bebê na viatura e seguiram pra UPA. Eu não conseguia dirigir, um dos guardas foi no meu carro comigo. Minha filha está em observação e não corre mais risco”, relatou.

A bebê nasceu com um único rim e foi diagnosticada com hidronefrose ainda durante a gestação. A família também descobriu nesta terça-feira que ela apresenta uma alteração na língua, que pode dificultar a respiração e a alimentação, sendo necessário atendimento com fonoaudiólogo.

A bebê segue em observação e deve continuar o acompanhamento com especialistas nos próximos dias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também