'Guardinha de bosta': Paciente tenta bater em guarda municipal da UPA Vila Almeida

Homem, de 49 anos, foi preso depois de tentar bater em um guarda municipal da GCM (Guarda Civil Metropolitana) que cuidava da UPA Vila Almeida, durante a madrugada deste sabão (23), em Campo Grande. Ele teria se desentendido com o médico e com alguns funcionários do local.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, era por volta de meia noite quando o autor se desentendeu com um médico depois de receber atendimento e ser liberado. Depois do bate boca, ele foi para o corredor e deitou no banco, fingindo estar dormindo.

O guarda foi então acionado pelas equipes da unidade de saúde, orientando o homem para não realizar a ação e solicitando que ele se retirasse do local, uma vez que já havia sido atendido. Neste momento, ele passou a desacatar o funcionário público e fazer ameaças, dizendo: “guardinha de bosta”.

Enquanto acompanhava o homem até a saída da UPA, o guarda foi surpreendido por uma tentativa de soco. Para conseguir conter o autor, o GCM precisou efetuar um disparo de bala de borracha e da ajuda de um popular para algemar o paciente.

Eles então foram para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ameaça, resistência e desacato.

