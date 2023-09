Guardrail segura caminhão na Duque de Caxias

Uma carreta bitrem quase entrou na contramão da Avenida Duque de Caxias, por volta das 5h da manhã deste domingo (10), na região da Vila Nova Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 no local do acidente, o veículo só não atravessou para o outro lado da pista por conta do guardrail. A carreta ficou parada ocupando quase dusa faixas na via sentido bairro/centro, com a cabine ‘pendurada’ pela proteção.

O motorista, identificado apenas como Joelmir, contou a reportagem que a direção ‘puxou’. Sendo esta falha mecânica a causadora do acidente. Por sorte, não houve feridos.

