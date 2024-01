Guerreira: Idosa agredida com machadada na cabeça recebe alta após 16 dias

A idosa, de 73 anos, foi atingida com um golpe de machado na cabeça durante uma briga com o genro, de 56 anos, e agonizou por 18 horas até ser socorrida em um sítio de Paranaíba, não corre risco de morte e recebeu alta na quinta-feira (25). Ela estava internada no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, mas retornou para a cidade onde tudo aconteceu na sexta.

Conforme as informações já divulgadas pelo JD1, o crime aconteceu no dia 8 de janeiro, por conta de um desacordo nos negócios. Ela e o genro teriam brigado e horas mais tarde ele a agrediu com golpes de machado na cabeça. Vendo a idosa ensanguentada e caída no chão, ele tirou a própria vida na varanda.

Testemunhas que estavam no local e viram todo o crime não acionaram o socorro e nem comunicaram as autoridades. O caso foi notificado apenas no dia seguinte, quando o filho da amiga da idosa chegou ao local e ficou sabendo da história.

As equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranaíba e da pax de plantão, foram até o endereço. Ao desembarcar da viatura, viram a idosa fazer um leve movimento com o braço esquerdo. Eles então a colocaram em um colchão e, devido a gravidade da lesão, a levaram para o hospital na ambulância da pax, uma vez que até o Corpo de Bombeiros chegar demoraria, devido a distância da propriedade até a cidade.

Uma segunda equipe ficou no local e fez o contato com o hospital, que deixou uma equipe de prontidão para recepcionar a vítima, que assim que chegou já foi entubada e levada para a UTI. A idosa teve um corte profundo no crânio e precisou ser transferida para o Hospital de Três Lagoas, onde ficou 16 dias internada.

A vítima recebeu alta na quinta, sendo transferida para Paranaíba no dia seguinte.

