Guidão de bicicleta quebra e adolescente 'cai de cara no chão' em Rio Brilhante

Uma adolescente, de 14 anos, precisou ser socorrida depois que o guidão da bicicleta em que ela estava quebrar, fazendo com que a menina caísse no fim da manhã desta terça-feira (28).

Conforme as informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a menina voltava da escola pela Rua Sidney Coelho Nogueira, quando próximo ao cruzamento com a Rua Antônio João o guidão quebrou.

Durante a queda, a adolescente bateu com a cabeça no asfalto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a menina e a encaminhado para o Hospital de Rio Brilhante, pois ela tinha ferimentos joelhos e no pescoço.

Apesar da queda, ela não teve ferimentos graves. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local dos fatos.

