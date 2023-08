Hacker da "Vaza Jato" recebeu R$ 13,5 mil por Pix de pessoa próximas à Zambelli

A Polícia Federal, no âmbito da Operação 3FA, obteve dados de transações financeiras de Walter Delgatti, conhecido como o “hacker da Vaza Jato”, que mostram que ele recebeu R$ 13,5 mil, transferidos por meio do Pix, de pessoas ligadas à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Suspeito de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre os dias 4 e 6 de janeiro deste ano, Delgatti teve sua prisão preventiva decretada na manhã desta quarta-feira (2).

“Verifica-se que, do montante de R$ 13.500, a quantia de R$ 10.500 foi enviada por Renan César Silva Goulart, valendo-se de 3 transferências bancárias via Pix; e que o valor de R$ 3.000 foi enviado, numa única transferência bancária via Pix, por Jean Hernani Guimarães Vilela”, diz a PF.

Goulart é servidor comissionado da Assembleia Legislativa de São Paulo, lotado no gabinete de Bruno Zambelli, irmão da deputada, já Vilela é secretário parlamentar no gabinete da parlamentar.



Deixe seu Comentário

Leia Também