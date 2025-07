Haitiana é socorrida em estado grave após ser esfaqueada por 'inimiga' em Três Lagoas

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada em estado grave ao Hospital Auxiliadora, onde está internada com leões no pescoço e no tórax. Apesar da gravidade das lesões, a equipe médica informou que ela está fora de risco.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site RCN 67, a vítima estava saindo para ir trabalhar quando foi surpreendida pela autora na frente do imóvel, a golpeando. Enquanto a mulher era socorrida, a outra tentou fugir, mas foi contida por moradores da região.