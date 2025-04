Haitiano é espancado por grupo após esfaquear venezuelano na Praça do Rádio

Haitiano, de 37 anos, foi espancado por um grupo de pessoas, após atacar com uma faca e lesionar um venezuelano, de 36 anos, na Praça do Rádio Clube, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, durante o domingo (20).

Segundo consta no boletim de ocorrência, o venezuelano estava acompanhado de um grupo de pessoas e revoltados com a situação, passaram a atacar o haitiano com pedras e socos.

A Polícia Militar chegou ao local e encontrou os dois envolvidos diretos na ocorrência. O venezuelano estava com um corte na mão direita, enquanto o haitiano ficou com lesões no braço e uma fratura no antebraço direito.

Ambos foram atendidos no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, mas o haitiano foi transferido para a Santa Casa, onde permaneceu sob escolta. A faca usada no crime foi apreendida.

O caso foi tratado como lesão corporal.

