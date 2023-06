Haitiano é morto a tiros por perito durante briga em MS

O haitiano Wanson Filiacin, de 30 anos, foi morto a tiros durante uma discussão com o perito papiloscopista Edmilson Nunes Jardim Júnior, de 36 anos, no Terminal Rodoviário de Itaquiraí, município a 389 km de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, o caso aconteceu na tarde de sábado (10). Para a polícia, o perito disse ter tido uma discussão com a vítima e em determinado momento foi atacado pelo mesmo.

Ao ser agarrado pela camiseta, o policial teria caído no chão, sacando a pistola e atirando contra Wanson, que foi atingido no tórax.

Parentes e amigos do haitiano foram até a cena do crime e revoltados tentaram agredir o perito. No entanto, a ação foi contida por policiais que estavam no local.

O perito foi preso em flagrante e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itaquiraí como homicídio simples.

