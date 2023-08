Helicóptero cai a caminho de oficina em Fátima do Sul e dois ficam feridos

Duas pessoas foram resgatas pela Polícia Militar Ambiental após um helicóptero ano 2003, modelo R22 BETA, cair na região do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, em Naviraí. As equipes foram acionadas pois um pedido de socorro via SOS estava sendo emitido pela aeronave durante a quarta-feira (3).

Diante das informações a equipe policial deslocou pelo rio Ivinhema em direção às coordenadas repassadas. Próximo do local, um drone foi utilizado para localizar o sinal e após alguns minutos foi visualizado um Helicóptero caído em meio a vegetação de várzeas.

Ao entrar na mata e começar a se aproximar do local onde o helicóptero estava, os policiais passaram a ouvir gritos e assobios de pessoas pedindo socorro. A equipe acabou localizando as duas pessoas, em estado de desespero, com sinais de desidratação, fadiga, muitas dores pelo corpo e algumas escoriações nas mãos e pés.

Os dois homens relataram que teria transcorrido cerca de 5 horas desde o momento da queda. Eles informaram aos policiais que a aeronave que conduziam havia caindo em meio às várzeas do parque.

A equipe juntamente com as vítimas deslocou até o ponto de queda, que é de difícil acesso em virtude da vegetação e por ser uma área de alagamento. No local, foi constatado que a aeronave se tratava de um Helicóptero ano 2003, modelo R22 BETA, o qual ficou totalmente destruída pelo impacto no solo.

O piloto não soube definir o motivo da queda, e disse que descolou de Siqueira Campos (PR) com destino a cidade de Fátima do Sul, onde o helicóptero seria encaminhado para uma oficina.

As duas vítimas foram resgatadas pelos policiais e encaminhadas para a sede do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema para cuidados, sendo constatado que um deles estava de posse de R$ 29.400,00 e o outro portava R$ 2.800,00, ambas quantias em cédulas de cem reais.

Questionados sobre o dinheiro, eles relataram que seria para custeio das despesas e manutenção da aeronave. Diante dos fatos a equipe policial juntamente com as vítimas, deslocou para a Delegacia de Naviraí, para o registro do Boletim de Ocorrência.



